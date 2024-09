Mercato : Le PSG boucle une belle opération, voilà pourquoi

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’hiver dernier, le PSG n’avait pas hésité à débourser 22M€ (bonus compris) pour le recrutement du tout jeune Gabriel Moscardo. Cet été, le milieu défensif de 18 ans a rejoint le Stade de Reims en prêt. Une opération rendue possible en raison des très bonnes relations entre les deux clubs.

Le PSG mise désormais sur la jeunesse. Lors du mercato hivernal de la saison dernière, la direction du club de la capitale a longtemps prospecté en Amérique du Sud à la recherche de talents. Finalement, Paris conclura deux opérations avec les signatures de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo, et celle de Gabriel Moscardo.

Gabriel Moscardo prêté à Reims

Si le premier a rapidement intégré la formation de Luis Enrique, le second est resté en prêt à Corinthians. Blessé au pied, Gabriel Moscardo a surtout effectué une longue période de reprise, avant d’atterrir au PSG cet été. Mais jugé trop juste physiquement, le milieu défensif de 18 ans a été prêté du côté du Stade de Reims. Encore blessé à la hanche, le Brésilien n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs.

« Ils échangent souvent pour partager leur vision du foot »

Comme le révèle l’Equipe ce samedi, cette opération a été permise par les très bonnes relations entre le PSG et Reims. Si les présidents Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Pierre Caillot s’entendent très bien, c’est également le cas des directeurs sportifs Luis Campos et Pol-Edouard Caillot. « Ils échangent souvent pour partager leur vision du foot », affirme le père Caillot auprès du quotidien sportif.