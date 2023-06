Mercato : Le PSG boucle un transfert et chamboule tout !

Benjamin Labrousse

Prêté cette saison du côté de la Juventus de Turin, Leandro Paredes n’a pas convaincu en Italie et effectue donc son retour au PSG cet été. Mais le milieu de terrain argentin ne devrait pas rester à Paris très longtemps puisqu’un transfert vers Galatasaray (Turquie) se profile. À ce sujet, Paredes devrait débloquer le mercato stambouliote et faire des heureux en Italie.

Indésirable depuis quelque temps, Leandro Paredes a effectué son retour à Paris après un passage en prêt plutôt décevant à la Juve. Récemment, le milieu de terrain du PSG accordait un entretien à Olé , dans lequel ce dernier se voyait bien évoluer sous les ordres de Luis Enrique au sein du club parisien la saison prochaine. « Je ne sais pas où je vais jouer. En principe, je dois retourner à Paris. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il est possible que Luis Enrique soit l'entraîneur du PSG. J'aime beaucoup cette idée » , affirmait ainsi Leandro Paredes. Pour rappel, le technicien espagnol devrait être annoncé dans les prochains jours comme nouvel entraîneur du PSG.

Leandro Paredes se dirige vers Galatasaray contre 6 M€

Cependant, Leandro Paredes n’entre définitivement plus dans les plans des dirigeants du PSG. Et l’Argentin pourrait signer à Galatasaray très prochainement. Le Corrierre Dello Sport évoquait ces derniers jours qu’un accord de principe entre le joueur et le club stambouliote avait même été établi. Ce mercredi, TuttoMercato avance que ce départ du milieu de terrain de 28 ans pourrait rapporter 6 M€ au PSG qui pour rappel, l’avait acheté contre 40 M€ en janvier 2019.

Paredes devrait débloquer le transfert de Lucas Torreira