Mercato : Le PSG a refusé un transfert en Angleterre

En pleine période de mercato, le PSG a accéléré la cadence ces derniers jours en officialisant plusieurs recrues. Le départ de Kylian Mbappé était attendu depuis un moment et il fallait travailler pour le remplacer. Le club a forcé pour le garder un peu plus longtemps avant d'aller au Real Madrid. C'est un peu ce qu'il s'est passé avec Clément Chantôme, comme il l'a récemment dévoilé.

Ancien milieu de terrain formé au PSG, Clément Chantôme y a passé une grande partie de sa carrière. Désormais présent au C' Chartres Football, il a finalement joué toute sa carrière en France. Mais les choses auraient pu être différentes à la fin des années 2000 puisqu'il avait pour ambition de rejoindre Arsenal, où Arsène Wenger officiait à l'époque. Un transfert qui n'a jamais pu avoir lieu.

Le PSG a bloqué les choses

Interrogé par L'Equipe sur ses anciennes expériences avec le PSG récemment, Clément Chantôme a fait une révélation sur un tournant potentiel de sa carrière. « Celui à Arsenal l'été 2008, j'avais rencontré Arsène Wenger plusieurs fois mais Alain Cayzac (président du PSG au moment des discussions) a bloqué l'opération car je venais de signer un beau contrat » avoue-t-il par rapport à un transfert qui aurait pu se faire.

Une opportunité gâchée ?

A l'époque, Clément Chantôme était au début de sa carrière et il pouvait espérer effectivement dépasser les frontières. Finalement il ne quittera le club de la capitale qu'en 2015 pour les Girondins de Bordeaux avant de disparaître petit à petit des radars et d'abandonner toute chance de jouer à Arsenal. « La perspective d'y jouer, quand on sait le nombre de Français qui y ont brillé, forcément, ça fait réfléchir, j'aurais bien aimé » poursuit-il. Il aura également eu l'occasion d'honorer une seule sélection en Equipe de France lors d'un match amical face au Japon en 2012.