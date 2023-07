Mercato : Le PSG a recruté un phénomème

Thibault Morlain

Ça fait désormais 6 recrues pour le PSG lors de ce mercato estival. Ce mercredi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Cher Ndour, milieu de terrain italien qui débarque libre suite à la fin de son contrat avec Benfica. A 18 ans, Ndour n’est pas connu du grand public. Luis Campos parie donc sur l’avenir et il y a de quoi être optimiste au PSG…

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee et Lucas Hernandez, c’est donc Cher Ndour qui s’est engagé avec le PSG. A 18 ans, l’Italien va ainsi venir renforcer le milieu de terrain de Luis Enrique. Débarquant en provenance de Benfica, il va apprendre aux côtés des plus grandes stars du football. Un environnement qui pourrait alors permettre à Ndour de faire exploser son énorme potentiel.

Transfert à 200M€, le PSG reçoit un coup de pression https://t.co/OEyIoxsPQO pic.twitter.com/sBT0YMo5iX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

« Un futur joueur de premier plan à son poste »

Alors que Cher Ndour débarque au PSG dans le quasi anonymat, Alexandre Carvalho, spécialiste du football portugais et fondateur de Golaço , en a dit plus sur l’ancien joueur de Benfica. « Dans les derniers mètres, il manque parfois de créativité. Il doit gagner en mobilité, en vivacité. Il est encore parfois trop lourd, trop lent sur le terrain. Mais s’il parvient à progresser de manière significative, je vois en lui un futur joueur de premier plan à son poste », a-t-il expliqué pour Le Parisien .

« Une force physique impressionnante et une puissance naturelle »