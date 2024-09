Mercato : Le PSG a recruté «l’un des meilleurs» !

Jean de Teyssière

Le PSG a connu un mercato peu animé, avec malgré tout une belle somme dépensée. Willian Pacho, ancien défenseur de l’Eintracht Francfort, est arrivé contre la somme de 40M€ au PSG, avec l’étiquette d’inconnu. Mais que les supporters parisiens se rassurent, leur club a recruté l’un des meilleurs au monde à ce poste.

Ce mercredi marque l’entrée en lice du PSG en Ligue des Champions ! Dans un nouveau format qui promet du spectacle, le club de la capitale recevra au Parc des Princes Gérone, surprenant 3ème la saison dernière. L’occasion pour certains, comme Willian Pacho de faire leurs grands débuts en Ligue des Champions.

«Il a toujours été plus mature que les autres»

Miguel Angel Ramirez, son ancien entraîneur à Independiente del Valle, où il a fait ses débuts en professionnel en 2020 explique un peu plus Willian Pacho dans L’Equipe : « Il a toujours aimé comprendre le jeu. Il posait beaucoup de questions pour savoir pourquoi il devait faire un déplacement ou pourquoi il devait attaquer son adversaire à certains moments. Il a toujours été mature, plus que les autres. Et puis, il est intelligent. Il a aussi vécu dans un environnement entouré de femmes, car il a beaucoup de soeurs. Je pense que ça lui a donné une sensibilité différente pour comprendre les autres et certaines situations. C'était un peu l'homme de la maison, donc il a grandi assez vite. C'est assez impressionnant de voir comment il a su surmonter toutes les difficultés. La mort de sa mère (le jour de ses débuts en pro), son arrivée en Europe, son faux transfert à Wolfsburg avant de partir en Belgique. C'était fait avec les Allemands, mais finalement il n'a pas pu y aller. Il était très énervé, il pleurait beaucoup. C'était quelques mois avant Antwerp. Ç'a été un coup dur, mais très vite il s'est remis au travail. »

«Dans le un-contre-un, c’est l’un des meilleurs»

Dino Toppmöller, son entraîneur à l'Eintracht Francfort estime que le défenseur du PSG est : « un joueur magnifique, probablement le meilleur que j'ai eu quand il s'agit de défendre dans sa surface. Dans le un-contre-un, au sol, c'est l'un des meilleurs. Défensivement, il a tout, il est super complet. Il est très fort dans tout ce qu'il se passe dans son dos. Il est très rapide, avec de grandes jambes, donc il peut couvrir un espace important. Ça lui permet de jouer très haut. »