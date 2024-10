Mercato : Le PSG a raté «un joueur exceptionnel»

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG serait passé tout près de boucler la signature de Rayan Cherki. En effet, il existait un accord de principe à hauteur de 15M€ entre le club de la capitale et l'OL. Toutefois, l'affaire a capoté au dernier moment, et ce, parce que d'autres écuries européennes étaient sur les traces de Rayan Cherki. Ce mardi soir, Pierre Sage a lâché ses vérités sur l'été agité de son crack de 21 ans.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté quatre joueurs au total. Après le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale a renforcé toutes ses lignes. En effet, Luis Campos a offert Arnau Tenas, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué à Luis Enrique, soit un gardien de but, un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier gauche. De surcroit, le PSG aurait pu arracher Rayan Cherki à l'OL. Tombé sous le charme du crack de 21 ans, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi avait trouvé un accord de principe à hauteur de 15M€ avec l'OL. Toutefois, ce transfert a capoté à la dernière minute, et ce, parce que d'autres clubs ont fait hésiter Rayan Cherki, notamment le Borussia Dortmund.

«Il s’est engagé là-dessus»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir Pierre Sage s'est prononcé sur l'été agité de Rayan Cherki. « Il y avait une obligation morale pour moi qui était de lui demander que s’il choisissait de rester, dans quelle condition il allait le faire, et j’espérais que ce soit les meilleures conditions possibles. Il s’est engagé là-dessus. Donc pour l’instant, il répond favorablement à son engagement et il faudra que ça dure. C’est un joueur exceptionnel dans sa capacité à faire mal aux adversaires et qui peut mettre de temps en temps son équipe en difficulté dans sa manière de défendre », a déclaré le coach de l'OL, avant d'en rajouter une couche.

«Il répond favorablement à son engagement»

« C’est pour ça que je ne le mets pas titulaire. Lorsqu’on doit retourner une situation, lorsqu’on doit pousser sans rien calculer, c’est un joueur qui peut faire le nécessaire et apporter ce dont a besoin l’équipe. Mais justement, son step d’après c’est d’être capable d’avoir une performance qui se stabilise dans la durée du match, et qui répond à tous les moments d’un match », a conclu Pierre Sage, le technicien de l'OL.