Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’est pas passé loin de recruter Rayan Cherki. Le petit génie de l’OL est finalement resté au sein du club rhodanien à l’issue d’un mercato estival très mouvementé. S’il réussit un bon début de saison, le meneur de jeu de 21 ans a engagé un agent très proche du club parisien. Explication.

Le PSG aura une fois de plus réalisé un mercato estival axé sur la jeunesse. Avec les arrivées de Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et de Désiré Doué, l’effectif de Luis Enrique a clairement été renforcé par l’intermédiaire de joueurs d’avenirs. Mais Paris aurait pu ajouter un autre élément en ce sens, avec Rayan Cherki.

Mercato : Le PSG rate le phénomène qui a humilié le Real Madrid https://t.co/NNNPWm0UJC pic.twitter.com/Se3HaB4SsM — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

Rayan Cherki était tout proche du PSG cet été

Alors que l’OL ne comptait plus véritablement sur lui, le crack né en 2003 était tout proche de rejoindre le PSG en juin dernier. Un accord de principe avait même été conclu avec le joueur, mais aussi entre les deux clubs autour d’un transfert estimé à 15M€. Malgré un entretien positif avec Luis Enrique, Rayan Cherki et l’OL se sont désistés, et le Français a été proche du Borussia Dortmund mais également du RB Leipzig.

Le joueur a engagé un agent proche du PSG

Finalement resté à l’OL, Rayan Cherki réalise de belles prestations sous les ordres de Pierre Sage. Mais en coulisses, un gros changement a eu lieu dans la carrière du joueur de 21 ans. Comme le révèle le journaliste Loïc Tanzi ce vendredi, Cherki a récemment engagé Moussa Sissoko comme agent. Ce dernier représente notamment Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, et Désiré Doué. De là à imaginer une arrivée prochaine de Rayan Cherki au PSG ? Possible...