Mercato : Le PSG a identifié le successeur de Mbappé

La saison prochaine, c’est le Real Madrid qui pourra profiter des talents de Kylian Mbappé et non plus le PSG. En effet, après sept saisons du côté de Paris, le champion du monde a décidé de changer d’air et de rejoindre le club de ses rêves. Les dirigeants parisiens sont donc à la recherche de son successeur, qui pourrait bien être Jadon Sancho.

Kylian Mbappé a fait le grand saut. Après avoir évolué toute sa vie en France, le champion du monde a décidé de quitter son pays pour rejoindre l’Espagne et le Real Madrid. Un tel départ force donc le PSG à se montrer actif lors du mercato, en recrutant notamment un remplaçant de qualité au Français.

Succession de Mbappé : Riolo enterre un dossier au PSG

Le PSG a pensé à Kvaratskhelia

Sauf revirement de situation, le PSG ne pourra pas recruter sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale voulait mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia, qui était d’accord pour rejoindre le champion de France. Problème, le Napoli ne souhaite pas vendre son joueur et le président de la formation italienne, Aurelio De Laurentiis a été très clair à ce sujet.

Jadon Sancho pourrait remplacer Mbappé

Le PSG a donc dû trouver d’autres pistes et l’une d’elles mène à Jadon Sancho. D’après les informations de CaughtOffside, des démarches seraient même en cours pour faire venir l’Anglais à Paris. Affaire à suivre...