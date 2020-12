Foot - Mercato

Mercato : Le départ de Javier Pastore se précise !

Publié le 13 décembre 2020 à 23h40 par B.C.

Alors qu’il n’a pas disputé le moindre match cette saison en raison d’une blessure à la hanche, Javier Pastore pourrait quitter la Roma dès cet hiver.

L’expérience de Javier Pastore à l’AS Roma vire à la catastrophe. Recruté pour 25M€ à l’été 2018, l’Argentin enchaîne les pépins physiques l’obligeant à subir une opération à la hanche en aout dernier. Depuis, l’ancien du PSG n’a plus rejoué avec la Roma, et il pourrait ne pas en avoir l’occasion. D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Javier Pastore pourrait partir lors du mercato hivernal et disposerait de plusieurs pistes pour son avenir. Galatasaray et Fenerbahce se seraient renseignés auprès de son agent sur sa situation tandis que des écuries du Qatar et d’Arabie saoudite seraient également à l’affût.