Mercato : Le boss de l’ASSE réclame un grand ménage !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal se termine dans quelques jours, mais l'ASSE espère encore boucler quelques transactions. Le club stéphanois pourrait se montrer actif, surtout dans le sens des départs. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin ne dirait pas non à certains départs d'ici la fin du mois. Maxence Rivera pourrait être le prochain à quitter Le Forez.

L'ASSE est à l'équilibre. Depuis le début du mercato hivernal, le club stéphanois a bouclé deux arrivées (Nathanaël Mbuku, Irvin Cardona), pour deux départs (Victor Lobry, Gaëtan Charbonnier). Mais à la fin du mois, la balance pourrait pencher vers les départs. Malgré le timing, l'ASSE espère se séparer de certains éléments comme l'a annoncé Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts.

Le nouveau crack de l’ASSE raconte son transfert ! https://t.co/FW6xM0Q6s9 pic.twitter.com/iotqT6YsaI — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Perrin veut réduire son effectif

« C ’est ce que l’on a commencé a faire avec les départs de Charbonnier et de Lobry. On va voir ce qui se présente jusqu’à la semaine prochaine. On a un groupe conséquent et on a la chance de ne pas avoir beaucoup de blessés. Donc il est étoffé, il faut le gérer. Si on a la possibilité de dégraisser, on le fera, mais on est transparent, il n’y a aucune discussion avec d’autres clubs » a lâché Loïc Perrin, avant la rencontre face à Amiens (0-1), au micro de beIN SPORTS.

Rivera, prochain joueur à quitter l'ASSE ?