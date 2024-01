Mercato - OL : Une double opération inattendue est tentée !

Benjamin Labrousse

Déjà très actif sur le mercato hivernal, l’OL espère toujours pouvoir attirer le Néerlandais Arnaut Danjuma, prêté à Everton par Villarreal. Problème pour Lyon, les Toffees ne souhaitent pas se séparer du joueur de 26 ans, à moins que le club rhodanien ne laisse une option sur l’une de ses recrues estivales. Une double opération qui ne devrait pas voir le jour.

L’OL dynamite le mercato hivernal. Auteur d’une saison plus que compliquée pour le moment, le club lyonnais est bien décidé à apporter du sang neuf dans son effectif en ce mois de janvier. Pour l’instant, l’OL a bouclé plusieurs recrues avec Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana, Gift Orban, et Nemanja Matic, arrivé quant à lui ce samedi. Désormais, l’OL cherche à finaliser l’arrivée d’Arnaut Danjuma.

Mercato - OL : Un transfert à 25M€ bientôt bouclé ? https://t.co/jxvkN3wjxX pic.twitter.com/igwbxIYcEk — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

L’OL est d’accord avec Arnaut Danjuma

Âgé de 26 ans, l’ailier néerlandais est prêté depuis le début de la saison à Everton par Villarreal. En plus de devoir convaincre le club espagnol, l’OL doit donc réussir à persuader le club anglais de lâcher le joueur. De son côté, Arnaut Danjuma est d’accord pour terminer sa deuxième partie de saison à l’OL selon les dernières informations de l’Equipe . En revanche, le quotidien sportif fait état ce samedi d’un problème avec Everton dans ce dossier.

Everton veut signer Jake O’Brien