Mercato : L’OM veut s’en débarrasser, Longoria vide son sac

Alors qu’ils ont repris l’entraînement il y a quelques jours, plusieurs joueurs de l’OM ont été écartés par Roberto De Zerbi, notamment certains cadres de la saison dernière, comme Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Jordan Veretout. Un choix assumé par Pablo Longoria, comme il l’a confié ce vendredi en conférence de presse.

S’ils participent au début des entraînements avec le reste du groupe, plusieurs joueurs de l’OM sont écartés une fois que Roberto De Zerbi commence à travailler tactiquement. Ce qui est le cas de Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Ismaïla Sarr et Ulisses Garcia. À son retour de vacances, Jonathan Clauss devrait lui aussi intégrer ce groupe.

Mercato - OM : Longoria se lâche sur le retour d’Alexis Sanchez https://t.co/tmsOkuotqk pic.twitter.com/mt5u9H3VTT — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

« Certains joueurs ne sont pas envisagés sur le long terme »

« La position est claire, et je tiens à le souligner : elle est partagée avec mes équipes sportives, les propriétaires et les entraîneurs. Tous les joueurs, dès le premier jour, même avant le début de la préparation, connaissent exactement leur situation. Certains joueurs ne sont pas envisagés sur le long terme », a répondu Pablo Longoria ce vendredi en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Nous devons recommencer pratiquement de zéro »

« Les décisions concernant les fins de contrat, les conditions techniques, le comportement passé et la mentalité sont prises en compte. Je suis sincère et je le dis franchement : nous avons désormais une vision très claire, avec des règles et une discipline bien établies. Pour y parvenir, nous devons recommencer pratiquement de zéro afin d'éviter les erreurs du passé. La position du club est très ferme à ce sujet », a ajouté Pablo Longoria.