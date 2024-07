Mercato : L’OM officialise un nouveau transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a trois ans en provenance de la réserve du FC Barcelone, Konrad de la Fuente n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM, qui l’a prêté à l’Olympiakos puis à Eibar ces deux dernières saisons. Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, l’ailier américain âgé de 23 ans va définitivement quitter le club marseillais.

Lundi, l’OM a officialisé sa quatrième recrue de l’été en la personne de Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans), prêté avec option d’achat par Tottenham. Après Ismaël Koné (22 ans), Lilian Brassier (24 ans) et Mason Greenwood (22 ans), Roberto De Zerbi tient donc un nouveau renfort, mais c’est également dans le sens des départs que du mouvement est attendu à l’OM.

L’OM annonce le départ de De la Fuente

Le club marseillais s’est déjà séparé de Vitinha (24 ans) et Iliman Ndiaye (24 ans), vendus respectivement au Genoa et à Everton. Pape Gueye (25 ans) s’est engagé libre à Villarreal et Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans) a pris la direction d’Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite. Ce mercredi, l’OM a officialisé un nouveau départ, celui de Konrad de la Fuente. Trois ans après son arrivée en provenance de la réserve du FC Barcelone et des prêts à l’Olympiakos et à Eibar, l’ailier américain âgé de 23 ans quitte définitivement Marseille et évoluera désormais sous les couleurs de Lausanne, en Suisse.

Bonne chance 𝗞𝗼𝗻𝗿𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 👋

L’ailier 🇺🇸 est transféré à Lausanne-Sport. pic.twitter.com/mEafLjT5ib — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2024

D’autres départs espérés à l’OM

L'OM espère encore se séparer de plusieurs joueurs d’ici à la fermeture du marché des transferts. Les deux prochains à partir pourraient être Jonathan Clauss (31 ans) et Ismaïla Sarr (26 ans), annoncés proches de l’OGC Nice et de Crystal Palace. Samuel Gigot (30 ans), Chancel Mbemba (29 ans) et Jordan Veretout (31 ans) n’entrent pas dans les plans de Roberto De Zerbi et seront en plus libres de tout contrat dans un an. Geoffrey Kondogbia (31 ans) et Ulisses Garcia (28 ans) sont eux aussi poussés vers la sortie.