L'OM va finaliser huit transferts ?

L'OM compte faire son grand ménage lors de ce mercato estival. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a décidé de se débarrasser de huit joueurs au total lors de cette fenêtre de transferts : Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Ismaïla Sarr, Konrad de la Fuente, Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia et Samuel Gigot.

L'OM veut se séparer de huit joueurs

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Roberto De Zerbi a annoncé la mise à l'écart de ses indésirables il y a un peu plus de deux semaines, ayant raconté sa propre expérience au Napoli pour que le message passe plus facilement. « Cela s'était fait sans un mot, j'aurais aimé qu'on ait le courage de me le dire », a confié le nouveau coach de l'OM.

De Zerbi veut façonner une équipe à son image

A en croire L'Equipe, l'OM aurait décidé de faire un grand ménage dans son effectif pour plusieurs raisons. D'une part, Roberto De Zerbi voudrait miser sur des profils qui correspondent à sa philosophie de jeu. Et alors qu'il est supposé lancer un projet de trois ans, le technicien de l'OM souhaiterait recruter des joueurs qui seront présents sur du long terme. D'autre part, le club marseillais aurait l'intention de régler des cas contractuels épineux. Plus précisément, l'OM aurait décidé de se séparer des éléments en fin de contrat le 30 juin 2025 et disposant d'un salaire XXL. En libérant de la masse salariale, Pablo Longoria peut à la fois travailler sereinement sur son mercato et respecter ses engagements pris auprès de la DNCG à la fin de la saison dernière.