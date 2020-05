Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Rabiot, la clé du dossier Pogba ? La réponse !

Publié le 30 mai 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que la Juventus semble en difficulté pour boucler le retour de Paul Pogba, le club bianconero aurait abattu une nouvelle carte pour tenter d’arriver à ses fins.

Le retour de Paul Pogba à la Juventus semble aujourd’hui compliqué. Si le club turinois aimerait beaucoup faire revenir son ancien joueur, la transaction semble difficile à réaliser au niveau financier. En effet, la Juve possède beaucoup de joueurs expérimentés dont les salaires pèsent lourdement sur les finances du club et ne semble pas non plus en mesure de payer le prix du transfert de Paul Pogba. Alors, le club du Piémont aurait eu l’idée de proposer à Manchester United un échange entre Paul Pogba et Adrien Rabiot.

Manchester United pas vraiment emballé ?