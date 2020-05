Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La Juve mieux placée pour Pogba ?

Publié le 28 mai 2020 à 23h30 par T.M.

Certains médias anglais détaillent la stratégie d’approche du Real Madrid pour Pogba. Elle apparaît loin des plans de la Juve, qui de facto se retrouve bien mieux placé. Analyse.

Selon les informations publiées par le tabloïd anglais The Sun , le Real Madrid n’avancera dans le dossier Pogba qu’à partir du moment où des joueurs sont inclus dans le deal afin de limiter la sortie de cash. Selon The Sun , quatre joueurs sont proposés par le club merengue : Lucas Vasquez, James Rodriguez, Brahim Diaz et Martin Odegaard. Autant dire que dans ces conditions, le Real Madrid n’a quasiment aucune chance de convaincre MU.

La Juve présente plus d’arguments...

Sur le dossier Pogba, la Juve paraît aujourd’hui bien mieux placée. En effet, ces derniers jours, les médias italiens ont annoncé que le club bianconero était prêt à insérer Adrien Rabiot et Douglas Costa dans l’opération Pogba, ce qui constitue assurément un argument bien plus solide aux yeux du board de Manchester United...