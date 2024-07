Mercato : Incroyable, le PSG s’est fait «bananer» sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Leny Yoro s'écrira donc en Premier League. Le jeune défenseur de 18 ans s'est engagé avec Manchester United jusqu'en juin 2029. Derrière cette opération, se cache l'ombre de Jorge Mendes. Son agent a joué un grand rôle dans ce choix, alors que le joueur du LOSC privilégiait un transfert au Real Madrid ou au PSG.

Leny Yoro et Manchester United, c’est donc officiel ! La jeune pépite formée au LOSC a rejoint le club anglais contre un chèque de 62M€. Les Red Devils ont été les plus offrants, alors que le PSG et le Real Madrid ne comptaient pas faire de folies dans ce dossier comme l’a confirmé Romain Molina sur sa chaîne Youtube.

Yoro donnait sa priorité au Real Madrid, mais...

Au cours de sa vidéo sur les coulisses de cette opération Yoro, le journaliste confirme que le joueur a subi d’énormes pressions en privé, notamment de la prt de son entourage. « Yoro voulait aller au Real en choix n°1, au PSG en n°2. Sauf que le Real estime que le joueur vaut 30-35 M€ car il reste un an de contrat. Paris va plus loin, il monte jusqu'à 45 M€. Et puis United arrive avec une offre de 60 M€. Létang met alors la pression à Yoro pour qu'il aille à United. Mais Yoro continue à vouloir aller au Real. » a déclaré Molina.

Le PSG s'est fait avoir ?

Nerveux, Yoro a fini par céder et accepter la proposition mancunienne. « Son entourage commence alors à lui mettre la pression en lui disant que le Real ne le respecte pas. Et Yoro change ainsi d'avis. En parallèle, Mendes a banané Paris en disant que Yoro était trop jeune ». En parallèle, Jorge Mendes, qui entretenait jusqu’à peu des bonnes relations avec Luis Campos, a expliqué la position de son client au PSG. « Mendes a banané Paris en disant que Yoro était trop jeune. Trop jeune pour Paris mais pas pour United, avec changement de pays, de culture… C'est Jorge Mendes qui décide de ton avenir, pas toi » a expliqué Molina.