Mercato : Il s’en va, Cristiano Ronaldo se fait recaler !

Il y a bientôt un an, Cristiano Ronaldo surprenait tout le monde en décidant de s'engager avec le club saoudien d'Al-Nassr. Un choix qui avait beaucoup fait parler, alors que de nombreux joueurs ont depuis suivi son exemple. Mais son arrivée à également fait une victime : Vincent Aboubakar. L'attaquant camerounais avait quitté le club juste après l'arrivée du Portugais, même si ce dernier ne voulait pas qu'il s'en aille.

L'année de Vincent Aboubakar a été mouvementée. Après une belle Coupe du monde, avec notamment un but face au Brésil en phase de poules (1-0), Vincent Aboubakar a ensuite été contraint de quitter Al-Nassr après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, le 28 décembre dernier. Arrivé à Besiktas, il avait été mis à l'écart du groupe, avant d'être réintégré en début de semaine.

«Quand Cristiano est arrivé, il fallait qu’un joueur parte»

Dans une interview donnée à Canal + , Vincent Aboubakar est revenu sur son départ d'Al-Nassr après l'arrivée de Cristiano Ronaldo : « Ce n’était pas facile. Quand Cristiano est arrivé, il fallait qu’un joueur parte. Rudi Garcia m’a appelé dans mon bureau et m’a dit qu’un joueur international devait partir. J’ai dit au coach que je voulais déjà partir et que mon temps de jeu serait réduit avec Cristiano. Je lui ai dit que c’était mieux pour moi de partir. Que j’avais besoin de partir si je trouvais quelque chose de bien​. »

«Avec Cristiano, on a peu discuté, il m’a dit qu’il souhaitait que je reste​»