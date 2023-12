Mercato - OM : Ça va chauffer à Marseille !

Thomas Bourseau

À l’approche du mercato hivernal, il semblerait que plusieurs joueurs de l’OM aient la cote en Arabie saoudite. La Saudi Pro League est en pleine expansion et l’Olympique de Marseille disposerait de trois éléments intéressants du point de vue du directeur du championnat Michael Emenalo.

Le mercato hivernal arrive à grands pas et ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Un mois de spéculations et de tractations pour permettre aux clubs de mener à bien leurs projets de transferts. Et c’est notamment l’occasion pour l’Arabie saoudite de poursuivre le développement de la Saudi Pro League… du côté de l’OM ?

Mbemba approché par la Saudi Pro League ?

À en croire les informations de La Provence , Chancel Mbemba aurait été approché par l’Arabie saoudite avec une offre contractuelle XXL, mais aurait repoussé ladite proposition. À en croire La Tribune OM, l’Olympique de Marseille devrait témoigner d’une contre-offensive de la part de la Saudi Pro League. Mais ce ne serait pas tout.

Azzedine Ounahi et Amine Harit également dans le viseur saoudien ?