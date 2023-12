Mercato - OM : C'est imminent pour cette signature et ce départ ?

Thibault Morlain

Dans l’ombre de Pau Lopez et Ruben Blanco à l’OM, Simon Ngapandouetnbu doit ronger son frein en tant que troisième gardien. S’il n’a pas la chance de s’exprimer avec le club phocéen, le Camerounais pourrait le faire avec un autre club. Ngapandouetnbu pourrait ainsi quitter l’OM, mais pas avant avoir signé un nouveau contrat.

Plus que quelques jours maintenant avant l’ouverture du marché des transferts. Le 1er janvier, le mercato hivernal ouvrira ses portes et du côté de l’OM, ça devrait bouger. Si on s’attendant à des arrivées sur la Canebière, des départs seraient également à prévoir. A ce propos, il faudrait notamment surveiller le cas de Simon Ngapandouetnbu…



Une prolongation à l’OM…

Comme certains autres joueurs à l’OM, Simon Ngapandouetnbu est actuellement dans sa dernière année de contrat. Pourrait-il alors partir libre à l’issue de la saison ? Pas sûr. En effet, selon les informations de La Minute OM , Pablo Longoria souhaiterait boucler prochainement la prolongation de Ngapandouetnbu.

… avant un prêt ?

Et dans la foulée de ce nouveau contrat, Simon Ngapandouetnbu pourrait faire ses valises. N’ayant pas la possibilité d’exprimer son talent à l’OM, le Camerounais pourrait aller chercher du temps de temps loin de la Canebière. C’est ainsi qu’un prêt pourrait intervenir dans les prochaines semaines pour le gardien de l’OM.