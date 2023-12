Mercato - PSG : Neymar a fait une promesse après son transfert !

Thomas Bourseau

En quittant le PSG pour Al-Hilal, Neymar a pris des engagements conséquents envers la Saudi Pro League, élite du football saoudien que l’Arabie saoudite souhaite développer. Mais une grave blessure va le priver d’une année calendaire presque complète. Le Brésilien a tenu à rassurer Michael Emenalo sur son retour. Explications.

Neymar disposait pourtant d’un contrat en or au PSG courant jusqu’en juin 2027. Il restait donc quatre saisons au Brésilien au Paris Saint-Germain. Et bien qu’il ne semblait pas prêt à tourner la page, Neymar a finalement été transféré à Al-Hilal contre un chèque de 90M€. Ce qui signifie que la star auriverde a été la recrue la plus cher de l’histoire du club tout en étant sa plus belle vente six ans après son arrivée.

«Il reviendra plus affamé que jamais et désireux de prouver son talent»

Directeur de la Saudi Pro League, Michael Emenalo est bien content de compter Neymar en ses rangs. Néanmoins, en octobre dernier, au cours d’une trêve internationale, le Brésilien s’est gravement blessé en contractant une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche. De quoi le tenir éloigné des terrains jusqu’en septembre prochain. « Neymar et son talent merveilleux et flamboyant nous manquent. Nous aurions aimé l'avoir à nos côtés, mais lorsque vous faites de tels investissements, il y a toujours un risque de blessure. Cela peut toujours arriver et malheureusement, c'est arrivé à Neymar. Nous suivons son rétablissement et espérons qu'il reviendra plus affamé que jamais et désireux de prouver son talent ». a confié Emenalo à Sky Sports.

«Il se sent personnellement redevable»