Mercato : Il rêve de l'OM, deux échecs sont révélés

En juillet dernier, l'OM officialisait le grand retour de Fabrizio Ravanelli. Ancien joueur du club phocéen, l'Italien était ainsi nommé conseiller institutionnel et sportif. Ravanelli a ainsi retrouvé l'OM, ce qui aurait aurait pu être le cas à plusieurs reprises ces dernières années. Ça s'était alors soldé à chaque fois par un échec.

« L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille ». Fabrizio Ravanelli est à nouveau à l'OM ! Après avoir joué pour le club phocéen, le voilà désormais au sein de l'organigramme. « Pablo m’a téléphoné à la fin de la saison, il m’a proposé de devenir dirigeant, j’ai dit oui tout de suite, pas besoin de temps de réflexion, je me suis mis à disposition », confiait récemment Ravanelli.

Longoria plutôt que Ravanelli pour l'OM

Selon les informations de L'Equipe, cela faisait un moment maintenant que Fabrizio Ravanelli cherchait à revenir à l'OM. C'était notamment le cas à l'été 2020, moment où il ciblait alors le poste de directeur sportif. Alors que la place venait de se libérer suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'Italien avait posé sa candidature auprès de Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM à l'époque. Cela n'avait toutefois abouti à rien et le club phocéen avait alors choisi de faire confiance à Pablo Longoria.

Baup plutôt que Ravanelli pour l'OM

Si on remonte quelques années auparavant, c'est le poste d'entraîneur de l'OM qui aurait pu revenir à Fabrizio Ravanelli. En 2012, alors que Didier Deschamps mettait un terme à son aventure à Marseille, un technicien était donc recherché. Le choix s'est finalement porté sur Elie Baup, mais Ravanelli était aussi dans les discussions. « Le jour où j’ai passé un entretien avec Labrune pour devenir entraîneur de l’OM ? C’était en 2012, après le départ de Deschamps, chez Margarita (Louis-Dreyfus) à Zurich, avec Vincent. Ils m’ont reçu pour parler du poste d’entraîneur, j’étais dans une short-list, c’était un rêve pour moi. Une heure après l’entretien, il m’avait appelé pour me dire qu’ils me respectaient beaucoup, mais qu’ils avaient fait un autre choix, celui de prendre Elie Baup. J’ai accepté leur choix, sans rancoeur. J’ai croisé Vincent et Margarita dernièrement, on était content de se revoir », avait d'ailleurs confié celui qui est enfin revenu à l'OM.