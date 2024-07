Mercato : Il recale le PSG pour… jouer en Ligue 2 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Matvey Safonov, le PSG espère encore boucler d’autres transferts à l’occasion de ce mercato. Ainsi, il avait notamment été question d’un intérêt pour Matthieu Udol, aujourd’hui à Metz. Mais voilà que le latéral gauche aurait refusé la proposition du club de la capitale. Udol pourrait-il s’en mordre les doigts ?

Cherchant visiblement un nouvel arrière gauche, le PSG aurait pensé à Matthieu Udol. Comme cela avait été révélé, le joueur de Metz aurait reçu une proposition du club de la capitale, qui souhaitait le faire venir en tant que 3ème joueur dans la hiérarchie. Un projet qui n’aurait pas emballé Udol, qui aurait alors recalé le PSG.

« Le club souhaite qu’il reste »

Et voilà qu’à défaut de rejoindre le PSG, Matthieu Udol pourrait jouer en Ligue 2 avec le FC Metz. En effet, pour Moselle TV, Bernard Serin, président du club lorrain, a fait savoir à propos d’Udol : « Quand on a un contrat, on est deux. Il y a Matthieu et il y a le club. Le club souhaite qu’il reste, qu’il soit capitaine et qu’il soit celui qui va nous ramener en Ligue 1 ».

« Nous n’avons aucune intention de le transférer »

« Il le sait et il a repris l’entraînement et tout va bien. Nous n’avons aucune intention de le transférer, il est très important pour nous », a-t-il ajouté concernant Matthieu Udol.