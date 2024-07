Transfert à 80M€, le PSG va refaire le coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif, le PSG a pris l'habitude de négocier des transferts au Portugal. Notamment du côté de Benfica où les Parisiens ont par exemple bouclé le transfert de Gonçalo Ramos l'été dernier. Un joueur que les Lisboètes ne voulaient pas vendre. Comme un certain João Neves.

La nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG durant l'été 2022 a engendré un changement majeur dans la stratégie de recrutement du club. Jusque-là, le PSG version QSI recrutait essentiellement des grands noms, et se tournait régulièrement vers la Serie A, terrain de chasse favori de Leonardo. Désormais, Luis Campos veut miser sur de jeunes talents et se tournent régulièrement vers le Portugal où il cherche encore son bonheur à Benfica.

Transfert à 120M€, le PSG dégaine une offre XXL ! https://t.co/2NccQ5OPUS pic.twitter.com/fKW10u9C5z — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Le PSG à fond sur João Neves

En effet, le PSG semble avoir fait de João Neves sa grande priorité pour cet été. Selon les informations d'A Bola, le club parisien a même dégainé une offre de 70M€ pour recruter le jeune portugais et ainsi boucler ce transfert le plus rapidement possible afin de devancer la concurrence. Cependant, Benfica ne veut pas entendre parler d'un départ et ne semble avoir l'intention de négocier aucun transfert, réclamant les 120M€ de la clause libératoire de João Neves, qui s'est vu offrir une prolongation de contrat. Une proposition refusée par le joueur, qui attend un salaire plus important celui de 1M€ par proposé par Benfica.

La même issue que pour Gonçalo Ramos ?

Cependant, malgré la volonté de Benfica, le PSG serait persuadé de pouvoir boucler ce transfert pour moins de 100M€. A Bola assure que le club parisien est très confiant concernant l'idée de voir Benfica céder face aux offres de transfert pour João Neves. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Gonçalo Ramos que Benfica voulait absolument conserver, avant de céder face à la proposition du PSG qui avait offert un prêt avec une option d'achat pour un package total de 80M€.