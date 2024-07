Mercato : Le PSG lâche 200M€ pour deux stars !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par le recrutement de deux phénomènes évoluant à Naples. En effet, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont convoités par le club de la capitale. Et si Paris s’est montré plutôt discret pour le moment sur ce marché des transferts, une énorme offre de 200M€ aurait été formulée auprès du club napolitain. Explication.

D’ici quelques jours, Luis Enrique va retrouver ses joueurs. En effet, la reprise de l’entraînement est prévue pour le 15 juillet du côté du PSG. Pour le moment, une seule recrue a été bouclée par le club de la capitale en la personne du portier russe Matvey Safonov. Plutôt discret sur ce mercato, Paris devrait prochainement passer à l’action.

Le PSG à fond sur Kvaratskhelia et Osimhen

Ce n’est pas un secret, le PSG regarde du côté de la Serie A pour cet été, et plus particulièrement vers Naples. Le club Rouge et Bleu lorgne à la fois Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Si le Nigérian dispose d’une clause libératoire de 130M€ facilitant son départ, Naples ne se résout pas à vendre son prodige géorgien, malgré la volonté de ce dernier de rejoindre le PSG, qui a proposé 110M€ afin de le recruter.

Le PSG lâche 200M€ pour les deux phénomènes

Si ces deux dossiers semblent donc en suspens, le PSG serait passé à l’action avec une énorme offre à la clé ! A en croire les dernières révélations du Corriere Dello Sport, Paris aurait proposé 200M€ à Naples pour les transferts de Victor Osimhen mais aussi de Khvicha Kvaratskhelia…