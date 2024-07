Mercato : Il a annoncé son départ au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Xavi Simons évoluait au RB Leipzig la saison dernière. Après son prêt d'une saison, le crack de 21 ans devrait poursuivre son aventure en Allemagne. Ayant annoncé au PSG qu'il comptait repartir cet été, Xavi Simons aurait le choix entre retrouver le RB Leipzig et tenter une nouvelle aventure au Bayern.

Arrivé librement et gratuitement au PSG lors de l'été 2019, Xavi Simons a fait ses valises trois années plus tard. En effet, le crack de 21 ans s'est engagé en faveur du PSV. Alors que Xavi Simons s'est illustré aux Pays-Bas, le PSG a activé sa clause de rachat, qui avoisinait les 4M€.

Xavi Simons veut quitter le PSG

De retour au PSG lors de l'été 2023, Xavi Simons n'a pas fait long feu à Paris. En effet, l'international néerlandais a été prêté dans la foulée au RB Leipzig, où il a réalisé une brillante saison. Et alors qu'il était supposé faire son retour au PSG cet été, Xavi Simons devrait finalement poursuivre son aventure en Allemagne.

Xavi Simons a le choix entre le Bayern et le RB Leipzig

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur X, Xavi Simons va se concentrer sur son prochain club à partir de ce jeudi, et ce, parce que les Pays-Bas sont désormais éliminés de l'Euro 2024. Après avoir annoncé au PSG qu'il voulait claquer la porte, et ce, il y a deux semaines, le milieu offensif de 21 ans aurait deux points de chute possible en Allemagne : le RB Leipzig et le Bayern. Les deux clubs travaillant pour boucler le prêt de Xavi Simons. Reste à savoir si le joueur préférera poursuivre son aventure à Leipzig ou s'il tournera la page pour tenter de relever le challenge munichois.