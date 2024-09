Mercato : Il a refusé de grosses offres pour fuir l'OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par l'OM après s'être révélé aux yeux du monde lors de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi n'a pas réussi à s'illustrer de la plus belle des manières à Marseille. Le milieu de terrain marocain ne faisait pas partie des plans de jeu de Roberto De Zerbi pour cette saison, et il a fini par accepter de rejoindre le Panathinaïkos sous la forme d'un prêt. Et pourtant, il disposait d'offres peut-être plus alléchantes.

Invité à partir cet été, puisqu'il n'a pas été en mesure de s'illustrer à l'OM ces derniers temps, Azzedine Ounahi a admis qu'il n'avait pas assez travaillé pour s'en donner les moyens. Il a reçu quelques offres sur le mercato et il a opté pour le Panathinaïkos. Un choix surprenant.

Ounahi veut retrouver son meilleur niveau

Azzedine Ounahi a fait son mea culpa après son départ de l'OM, en reconnaissant qu'il n'avait pas assez travaillé. Ce qui explique qu'il a vécu une situation très difficile au club ces derniers mois. Alors, pour tenter de retrouver ses sensations de la Coupe du monde 2022, il a refusé de grosses offres pour choisir une destination qui lui permettra peut-être de retrouver le niveau souhaité, comme le révélé par Relevo.

Ounahi a déçu à Marseille

Très en vue lors du dernier Mondial, le milieu de terrain avait étonné avec l'équipe du Maroc. A l'époque, il jouait à Angers et sa carrière avait pris un tournant incroyable. Malheureusement, il n'a pas pu confirmer lors de son passage à l'OM. A voir s'il sera capable de le faire en Grèce...