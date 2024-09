Mercato : Il quitte le PSG, son nouveau club est déjà fan

Arnaud De Kanel

Malgré l'absence de doublure expérimentée à Achraf Hakimi, le PSG a accepté de laisser filer Nordi Mukiele en prêt dans les dernières heures du mercato estival. Le polyvalent défenseur français est retourné en Bundesliga où il s'est engagé avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. L'entraineur espagnol est heureux de l'implication de son nouveau joueur.

Peu utilisé par Luis Enrique, Nordi Mukiele était en manque de temps de jeu au PSG. A 26 ans, le latéral français ne supportait plus de ne pas jouer et il a donc pris la décision de partir durant le mercato estival. Le natif de Montreuil s'est offert un joli rebond en prêt du côté du Bayer Leverkusen. Nordi Mukiele fait déjà l'unanmité chez le champion d'Allemagne.

Mercato : Le PSG vise une «star mondiale», le plan B est choisi https://t.co/Jzd6dd4Jcx pic.twitter.com/CoogyEHrGs — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

«Il s'intègre parfaitement dans notre équipe»

A son arrivée, Nordi Mukiele avait reçu les louanges de Simon Rolfes, son nouveau directeur sportif. « Nordi Mukiele est un défenseur athlétique et rapide. Avec son profil, il s'intègre parfaitement dans notre équipe, il a une grande expérience de la Ligue des champions avec 30 participations. En tant que footballeur accompli, il peut évoluer aussi bien comme arrière droit que comme défenseur central. Bien sur, sa connaissance de la Bundesliga est également un grand atout pour nous. Après avoir joué 100 matches de Bundesliga pour le RB Leipzig, Nordi connaît les particularités du football allemand, s'adaptera rapidement et améliorera encore la qualité de notre effectif », avait-il lâché. Vendredi, Xabi Alonso a emboité le pas. L'entraineur de Leverkusen a remarqué que Mukiele comprenait de plus en plus sa philosophie.

«Nous sommes heureux qu'il comprenne de mieux en mieux comment nous voulons jouer»

« C'était bien (la trêve internationale), car Nordi (Mukiele) a eu plus de temps pour s'entraîner. Contre Leipzig (défaite du Bayer 2-3), il n'avait eu que deux jours d'entraînement, ce qui n'était pas suffisant. Mais maintenant, il s'est bien entraîné, avec une bonne attitude. C'est une bonne chose. Nous sommes heureux qu'il comprenne de mieux en mieux comment nous voulons jouer », a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse.