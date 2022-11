Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kita rêvait d'Arkadiusz Milik, il arrive

Publié le 9 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Malgré le changement d’entraîneur à l’OM, Arkadiusz Milik n’était toujours plus en odeur de sainteté sur la Canebière. Durant le mercato estival, le cas du Polonais a ainsi fait énormément parler. Le buteur de 28 ans a fini par rejoindre la Juventus, en prêt. Mais Milik aurait très bien pu poursuivre sa carrière en Ligue 1, puisque Waldemar Kita souhaitait le faire venir au FC Nantes.

Le dernier marché des transferts a notamment été animé par le cas Arkadiusz Milik à l’OM. Bien que le Polonais souhaitait rester sur la Canebière, le club phocéen n’était pas sur le même longueur d’onde. Poussé vers la sortie, Milik a fini par faire son retour en Serie A, débarquant à la Juventus dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. D’autres options s’offraient pourtant à lui. Il avait notamment été question d’un intérêt du FC Nantes où Waldemar Kita rêvait d’Arkadiusz Milik.

« Il nous intéresse »

Cette information en avait surpris plus d’un an et pourtant, l’intérêt du FC Nantes pour Arkadiusz Milik était bien réel. Et ce n’est autre que Waldemar Kita qui l’avait confirmé durant l’été : « Non, absolument pas un coup de com’ ! C’est un buteur, un très bon joueur et à ce titre, il nous intéresse. Mais avant toute chose, nous devons parler avec le club. C’est une idée, je ne sais pas d’ailleurs comment elle est sortie ». Directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita avait lui lâché : « Mais qui n’aime pas Milik? Tout le monde aime Milik. C’est un super joueur Milik ».

Juventus-Nantes en Europa League

Au final, Arkadiusz Milik n’aura pas rejoint le FC Nantes durant le mercato estival, filant plutôt à la Juventus. Mais voilà que les chemins des Canaris et du Polonais vont bel et bien se croiser. Waldemar Kita rêvait de voir Milik à La Beaujoire, cela sera le cas le 23 février 2023. En effet, le tirage au sort des seizièmes de finale de l’Europa League en a décidé ainsi, la Juventus se retrouve sur le chemin du FC Nantes. Une rencontre pour laquelle Milik sera donc face aux joueurs d’Antoine Kombouaré.