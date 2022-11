Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande nouvelle se précise pour Mbappé ?

Publié le 8 novembre 2022 à 18h30

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse que depuis sa volte-face de dernière minute l’été dernier, Kylian Mbappe s’était fermé les portes du Real Madrid pour un moment, et que quand bien même le message était émis qu’il envisageait de quitter le PSG en juin prochain, le club merengue ne bougerait pas ses pions. Une confirmation est arrivée ces dernières heures. Analyse.

Depuis les mouvements médiatiques autour de l’avenir de Kylian Mbappe, laissant clairement deviner que l’attaquant parisien serait ouvert à un départ en fin de saison, à un an de la fin de son contrat avec le PSG, le10sport.com analyse qu’il n’y a rigoureusement aucune chance que le Real Madrid prenne position du fait de la volte-face du Français l’été dernier. Pour une question de statut sur le mercato et de respect de l’institution, le Real Madrid ne peut pas revenir vers Mbappe comme s’il ne s’était rien passé.

Question de statut pour le Real

En conséquence, le10sport.com a analysé que le club merengue n’allait pas prendre position sur Kylian Mbappe l’été prochain, et qu’il était probable qu’il ne l’érige pas non plus en priorité en juin 2024, date de la fin de son contrat avec Paris, privilégiant une offensive en direction d’Erling Haaland, dont on dit dans les médias anglais qu’il dispose d’une clause de sortie à cette date.

Morientes confirme que le Real n’est pas prêt de revenir