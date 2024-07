Mercato : De Zerbi passe à l’action, un joueur arrive à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plus rien ne devrait s'opposer à l'arrivée de Pierre-Emile Höjbjerg à l'OM. Le milieu de terrain danois de Tottenham a été convaincu par le discours de Roberto De Zerbi, qui réalise, par la même occasion, un joli coup sur le marché des transferts. Le joueur devrait rejoindre Marseille contre un chèque compris entre 13 et 14M€.

Les médias ont évoqué, ce samedi soir, la possible arrivée de Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham) à l’OM. Une surprise pour les nombreux supporters marseillais puisque cette piste n’avait pas encore fuité dans les médias. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont travaillé en sous-marin dans ce dossier et vont être récompensés.

C'est fait pour Höjbjerg

Ce dimanche matin, le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé son fameux « here we go ». Âgé de 28 ans, Höjbjerg sera donc la quatrième recrue de l’OM après Lilian Brassier, Ismaël Koné et Mason Greenwood. Alors qu’un prêt avec option d’achat a été évoqué, il pourrait s’agir, en fait, d’un transfert sec.

De Zerbi décisif dans ce dossier

Le journaliste italien évoque une transaction d’environ 14M€. Höjbjerg aurait donné son accord à l’OM après avoir longtemps discuté avec Roberto De Zerbi. Le discours du technicien semble avoir rassuré le milieu de terrain, qui présente l’avantage de très bien parler français puisque sa mère est originaire de l’hexagone.