Mercato : De Zerbi a signé grâce à deux légendes de l’OM

Roberto De Zerbi est bien présent à Marseille. Ce lundi, le technicien italien a dirigé son premier entraînement avec le survêtement de l'OM. Avant de débuter son aventure en France, l'ancien coach de Brighton et de Sassuolo a eu l'occasion de justifier son arrivée dans un club qui ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine.

L'ère Roberto De Zerbi a officiellement débuté ce lundi. Le technicien a dirigé sa première séance d'entraînement. L'occasion pour l'Italien de se familiariser avec la Commanderie. Engagé jusqu'en 2027, De Zerbi avait refusé la proposition de plusieurs cadors comme le Bayern Munich ou Manchester United pour signer à l'OM. Pour quelles raisons ? Il a justifié son choix en évoquant d'anciennes gloires marseillaises comme Chris Waddle ou Rudi Völler.

« J'admirais des champions comme Rudi Völler et Chris Waddle »

« Je pensais rester sur place pendant un an si je ne trouvais pas d'offre qui me stimule. Il y a eu des contacts avec des équipes importantes, mais pour différentes raisons, nous n'avons pas trouvé d'accord. Les dirigeants marseillais, eux, ont été clairs dès le départ. Et puis c'est un endroit qui m'a toujours fasciné, enfant j'admirais des champions comme Rudi Völler et Chris Waddle. C'est un endroit où les supporters sont très chaleureux et passionnés, un peu comme moi » a déclaré De Zerbi lors d'un entretien accordé à l'agence italienne Zeta.

De Zerbi dit oui grâce aux supporters