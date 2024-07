Mercato - OM : Deadline fixée pour ce gros transfert à 35M€ !

La rédaction

L’OM semble désormais sur tous les fronts. Après avoir connu un début de mercato au ralenti, en attendant de désigner leur nouvel entraîneur, les Phocéens sont annoncés sur les traces de nombreux éléments. Depuis plusieurs jours, Mason Greenwood est cité comme étant dans le viseur des dirigeants Olympiens. Si les Marseillais ne sont pas seuls sur ce dossier, l’issue de celui-ci devrait être connu très rapidement.

Après des semaines passées à chercher un nouvel entraîneur, l’OM a fini par s’offrir les services de Roberto De Zerbi. L’objectif des dirigeants phocéens est désormais d’offrir au coach italien des renforts durant l’été, afin de ne pas vivre pareille saison que la précédente. C’est dans cette optique que les pensionnaires du Vélodrome lorgneraient sur Mason Greenwood. Annoncé depuis plusieurs jours sur la Canebière, l’attaquant de Manchester United serait aussi ciblé par la Lazio. Quoiqu’il en soit, son destin devrait être officialisé dans les tous prochains jours.

Manchester United veut régler le dossier Greenwood rapidement

D’après les informations du Corriere dello Sport , Manchester United voudrait clôturer le dossier Mason Greenwood le plus rapidement possible. Pour cela, les Red Devils auraient accepté de revoir leurs exigences financières à la baisse, et ne demanderaient plus 40M€ pour le joueur de 22 ans, mais bien 35. Le média italien précise aussi que les pensionnaires d’Old Trafford souhaiterait boucler la vente de l’ailier rapidement, cette semaine.

La Lazio à l’affût