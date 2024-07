Mercato : L’OM est menacé à l’étranger !

Axel Cornic

Pour satisfaire les demandes de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria se plie en quatre et ratisse le marché dans toute l’Europe. Il aurait ainsi activé la piste menant à Mason Greenwood, ailier anglais de 22 ans que Manchester United souhaite absolument vendre, mais qui intéresse également d’autres clubs comme la Lazio.

Tout va très vite pour l’OM en ce moment. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le club phocéen est sous le regard de tous les observateurs, qui ont envie de voir ce que donnera ce nouveau projet excitant. Mais il va d’abord falloir former un effectif solide autour du coach italien, qui a déjà enregistré les arrivées de Lilian Brassier ainsi que d’Ismaël Koné.

Mercato - OM : De Zerbi reçoit enfin une réponse pour son chouchou ! https://t.co/oWpK14htSD pic.twitter.com/RbG237INzd — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

Que va faire Greenwood ?

Le gros dossier du moment concerne Mason Greenwood, qui a relancé sa carrière lors d’un prêt à Getafe. Revenu à Manchester United il reste un indésirable à cause de ses problèmes avec la justice anglaise, même s’il faudra entre 30 et 40M€ pour boucler son transfert. La concurrence est également féroce, puisque la Juventus, Benfica ou encore l’Atlético de Madrid souhaiteraient le recruter lors de ce mercato estival.

« Ce que nous avons fait, personne ne l'a fait jusqu'à présent »