Mercato : Marseille se mobilise pour un transfert, l’OM valide

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un latéral droit afin d'anticiper le probable départ de Jonathan Clauss, l'OM a jeté son dévolu sur Youcef Atal. Cependant, des élus sont montés au créneau pour faire pression auprès de Pablo Longoria afin que ce dernier annule ce transfert en raison de sa condamnation pour incitation à la haine. Les supporters se sont mobilisés derrière leurs dirigeants qui ont visiblement apprécié le mouvement lancé sur les réseaux sociaux.

Après Mason Greenwood, un nouveau feuilleton vient animer le mercato de l'OM et semer la division. Ancien joueur de l'OGC Nice, Youcef Atal était tout proche de s'engager avec le club phocéen il y a quelques jours avant l'intervention des élus, à commencer par Benoit Payan. Le maire de Marseille s'oppose à la venue d'Atal en raison de sa récente condamnation. « Je ne suis pas président de l'OM mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l'objet d'une condamnation ou pas d'ailleurs, n'est pas acceptable, n'a rien à faire dans le sport, n'a rien à faire à l'OM. Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président Pablo Longoria, poursuit le maire de Marseille. Il n'y a pas de place pour ce genre de débordement. Que l'on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur, si il y en un qui porte le maillot de l'OM et qui n'a pas ses valeurs là alors il n'a rien à y faire », a confié Benoit Payan. Depuis, les supporters se sont mobilisés.

Les supporters lancent le #AtalWelcome

Quelques jours après avoir lancé le # GreenwoodNotWelcome , les supporters de l'OM ont remis le couvert mais pas pour s'opposer à un transfert, au contraire. En effet, le # AtalWelcome a émergé ce week-end sur les réseaux sociaux en guise de soutien à l'international algérien. Certains dénoncent une forme d'ingérence suite à l'intervention des élus et poussent donc pour que les dirigeants aillent quand même au bout de leur idée en recrutant Youcef Atal.

