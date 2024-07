Mercato : L’OM plombé par son grand rival sur un transfert ?

La rédaction

Si la première partie du mercato estival de l’OM aura consisté à dégoter un nouvel entraîneur, l’écurie olympienne peut désormais se consacrer à l’arrivée de nouvelles recrues. Avec Roberto De Zerbi sur leur banc, les dirigeants phocéens y voient désormais plus clair, et ont coché les noms de plusieurs cibles. Parmi elle, Jesper Lindstrom. Mais pour le Danois, ill faudra se montrer convaincant. L’OL distancerait les pensionnaires du Vélodrome dans ce dossier.

Après une saison cauchemar conclue à la huitième place de Ligue 1, l’OM espère profiter du mercato estival pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif des plus compétitifs. Plusieurs départs devraient être annoncés au cours de l’été, mais pour le moment, c’est bien dans le sens des arrivées que les Phocéens semblent actifs. Les dirigeants olympiens lorgneraient du côté de la Serie A et de Naples, puisque Jesper Lindstrom serait ciblé par les pensionnaires du Vélodrome. Mais le club sudiste a pris du retard face à son principal concurrent : l’OL.

L’OM menacé par l’OL et une concurrence venue de l’étranger ?

D’après les informations de La Minute OM , le dossier Jesper Lindstrom ne se présenterait pas de la meilleure des manières pour les Phocéens. Le média explique que l’OL, également annoncé sur le joueur de Naples depuis plusieurs semaines, distancerait pour le moment les pensionnaires du Vélodrome. Plusieurs clubs étrangers s’intéresseraient aussi au Danois. Si rien n’est encore joué, les Olympiens devraient avoir à passer la seconde pour le milieu offensif.

Saison compliquée pour Lindstrom

Arrivé à Naples l’été dernier en provenance de Eintracht Francfort, Jesper Lindstrom n’a pas réussi à justifier les 30M€ dépensés par le club italien pour s’offrir ses services. Le Danois n’a joué que 22 matchs de Serie A, ne démarrant qu’à deux reprises dans la peau d'un titulaire. En Ligue des Champions, le joueur de 24 ans n’a même pas eu l’occasion de connaître la moindre titularisation. En 31 rencontres toutes compétitions confondues au cours du dernier exercice, l’international danois (16 sélections, 1 but), n’a pas marqué le moindre but et n’a distribué qu’une seule passe décisive.