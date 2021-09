Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo fait déjà l’unanimité à Manchester !

Publié le 1 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Recruté dans la dernière ligne droite du mercato estival, Cristiano Ronaldo n’aura pas à gagner le respect de ses coéquipiers à Manchester United.

À peine arrivé, Manchester United ayant juste officialisé sa venue mardi bien que l’annonce fut faite vendredi dernier, Cristiano Ronaldo arrive en terrain conquis à Old Trafford. En effet, le Portugais a fait les beaux jours de Manchester de 2003 à 2009 et son expérience ainsi que sa rigueur vont faire le plus grand bien aux Red Devils selon Paul Pogba. « Ce qu’il apporte ? Tout le monde sait. Il est déjà une légende dans ce club et il revient, donc évidemment c'est énorme pour nous, pour le club. Il va apporter son expérience, sa qualité et, évidemment, quand il vient, le niveau monte. Nous sommes vraiment heureux qu'il vienne ». a confié le milieu de terrain de Manchester United aux médias du club. Gardien des Red Devils , David de Gea a pour sa part évoqué un rêve.

« C'est comme un rêve »