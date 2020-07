Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Lampard prêt à poser 100M€ pour remplacer Kepa ?

Publié le 14 juillet 2020 à 11h55 par La rédaction

Après plusieurs erreurs cette saison, Kepa Arrizabalaga aurait totalement perdu la confiance de Frank Lampard. Ce dernier songerait à le remplacer et selon une source proche de Chelsea, les Blues pourrait poser 100M€ sur Jan Oblak !