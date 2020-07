Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Une piste de prestige toujours d'actualité pour Giroud ?

Malgré une récente prolongation avec Chelsea, Giroud verrait l’Inter Milan ne pas le lâcher en vue d’un transfert cet été en Italie.