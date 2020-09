Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle idée du Barça pour remplacer Luis Suarez ?

Publié le 24 septembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Après le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone s’active pour lui trouver un successeur et pourrait réactiver une piste étonnante.

Après plusieurs semaines de négociations et un transfert avorté à la Juventus, Luis Suarez a enfin quitté le FC Barcelone, pour s’engager du côté de l’Atletico Madrid. Placé sur la liste des indésirables dès l’arrivée de Ronald Koeman il y a un mois, l’attaquant international uruguayen a d’abord refusé toute idée de partir, souhaitant honorer sa dernière année de contrat chez les Blaugrana , avant de se rendre à l’évidence. Alors que ce départ et celui de Nelson Semedo pour près de 40 millions d’euros, devaient accélérer l’arrivée de Memphis Depay, l’international néerlandais serait désormais hésitant à l’idée de quitter l'Olympique Lyonnais cet été, et envisagerait de finir son contrat dans le Rhône. Un retournement de situation qui pourrait forcer les dirigeants du FC Barcelone à se rabattre sur une piste déjà observée ces derniers mois.

Christian Stuani de nouveau ciblé ?