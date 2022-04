Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse manoeuvre se profile pour Lewandowski !

Publié le 22 avril 2022 à 23h05 par La rédaction

Un accord entre Lewandowski et le Bayern pour prolonger est-il réellement possible ? Analyse.

Selon les informations du journal allemand Kicker , le Bayern Munich aurait proposé une prolongation de contrat d’un an à Robert Lewandowski, soit jusqu’en juin 2024. A ce stade, aucun accord n’aurait été trouvé, et le dossier serait tout de même jugé compliqué du côté de Munich. Le FC Barcelone et le PSG, positionnés sur le buteur polonais, ont-ils alors une réelle ouverture ?

Le Bayern a la main

En l’état, cela reste peu probable. Lorsqu’on étudie la situation de la négociation entre Lewandowski et le Bayern, on comprend que le club bavarois dispose encore d’une solide marge de manœuvre. Avec une offre de prolongation d’un an, il est clair que le club allemand a effectué un premier pas mais qu’il n’a pas tout donné. Il s’agit d’une proposition d’ouverture de négociation, mais il apparaît évident que le Bayern en a sous le pied, et qu’il finira par offrir une prolongation d’au moins deux ans, soit jusqu’en juin 2025, avec éventuellement une option pour une troisième année. Une proposition que le buteur polonais est cette fois tout à fait susceptible d’accepter.