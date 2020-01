Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 30 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, affiche plus que jamais son souhait de conserver Lionel Messi jusqu’à la fin de sa carrière.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi suscite encore de nombreuses interrogations quant à son avenir. En effet, l’attaquant argentin disposerait d’une clause lui permettant de quitter le Barça à l’issue de la saison pour le club de son choix. Mais Josep Maria Bartomeu, le président du club blaugrana , entend bien prolonger Messi et lui a lancé un appel mercredi dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

« Il faudra le prolonger »