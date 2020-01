Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone laisse une porte ouverte à Neymar…

Publié le 30 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le feuilleton Neymar avait beaucoup animé le dernier mercato estival du PSG, le FC Barcelone a évoqué l’idée d’un retour de la star brésilienne la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar voulait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone l’été dernier. Le 10 Sport vous avait d’ailleurs révélé en exclusivité l’existence d’une réunion qui s’était tenue dès le mois d’avril entre l’attaquant brésilien et son entourage pour évoquer l’idée d’un départ du PSG. Et le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, n’a pas totalement exclu l’idée d’un retour de Neymar mercredi dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

« Toujours ouverts à tout »