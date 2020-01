Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu fait une grande annonce pour l’avenir de Messi !

Publié le 29 janvier 2020 à 11h00 par B.C.

Toujours impressionnant avec le FC Barcelone, Lionel Messi voit son contrat prendre fin en juin 2021. Et pour Josep Maria Bartomeu, une prolongation est nécessaire pour l’international argentin.

Récemment, l’avenir de Lionel Messi a beaucoup fait parler. En effet, l’international argentin dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de quitter le FC Barcelone lorsqu’il le souhaite. L’international argentin a toutefois tenu à rassurer les supporters catalans en assurant qu’il ne s’imaginait pas quitter son club, mais alors que son contrat se termine en 2021, de nouvelles rumeurs risquent de faire leur apparition dans les prochains mois. Interrogé à ce sujet lors du Gala de Mundo Deportivo , Josep Maria Bartomeu a rappelé que la prolongation de Lionel Messi était une obligation pour le FC Barcelone.

«Il faudra le prolonger quand il le voudra pour qu’il finisse au Barça»