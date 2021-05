Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Leonardo et le PSG recalés par Sergio Agüero ?

Publié le 20 mai 2021 à 22h30 par La rédaction

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero devrait bien rejoindre le FC Barcelone. Au grand dam d'autres prétendants, comme le PSG.

C'est un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. Sergio Agüero va-t-il rejoindre le FC Barcelone ? En fin de contrat avec Manchester City, l'attaquant de 32 ans sera libre comme l'air et surtout libre de s'engager où il le désire en juin prochain. Et selon les dernières rumeurs notamment en provenance d'Espagne, El Kun pourrait bien prendre la direction du Barça où les dirigeants l'attendent patiemment.

Le Barça plutôt que la Juventus ou le PSG ?