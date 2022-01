Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à s'offrir un international français cet hiver ?

Publié le 7 janvier 2022 à 1h30 par T.M.

Si le FC Barcelone est encore loin du but avec Alvaro Morata, le club catalan pourrait finalement se rabattre sur Anthony Martial.

Après avoir acté l’arrivée de Ferran Torres, le FC Barcelone espère encore recruteur un numéro 9 durant ce mois de janvier. Aujourd’hui, la priorité de Xavi en Catalogne se nommerait Alvaro Morata, qui est actuellement prêté à la Juventus par l’Atlético de Madrid. Toutefois, un accord s’annonce très complexe à être trouvé, d’autant que Massimiliano Allegri n’a pas l’intention de lâcher Morata. Par conséquent, Barcelone pourrait se rabattre sur un plan B, qui pourrait notamment se nommer Anthony Martial.

Ça discute pour Martial !