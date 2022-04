Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tenter une énorme opération en Premier League ?

Publié le 12 avril 2022 à 9h30 par D.M.

Alors que Samuel Umtiti et Clément Lenglet pourraient quitter la Catalogne à la fin de la saison, le FC Barcelone apprécierait énormément le profil de Gabriel (Arsenal).

Le secteur défensif du FC Barcelone pourrait faire l'objet de nombreuses modifications durant l'intersaison. Ne rentrant plus dans les plans de Xavi, Clément Lenglet et Samuel Umtiti ne devraient pas être retenus lors du prochain mercato estival. Les deux internationaux français ont de grandes chances de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison, malgré leur envie de réussir en Catalogne. Le club blaugrana aurait, d'ores et déjà, trouvé un accord avec Andreas Christensen (Chelsea) pour renforcer ce poste.

Le Barça attiré par Gabriel ?