Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux gros coups sur le point d'échapper au Barça ?

Publié le 12 avril 2022 à 7h30 par La rédaction

Annoncés avec insistance au FC Barcelone, Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch devraient finalement s’engager avec le Bayern Munich cet été.

Désireux de retrouver le toit de l’Europe, le FC Barcelone devrait être actif lors du prochain mercato estival. Toutefois, l’état des finances Blaugrana ne semble pas s’être amélioré, et Joan Laporta regarde avec insistance du côté des joueurs en fin de contrat. Afin de renforcer le poste de latéral droit, le Barça s’intéresse de près à Noussair Mazraoui. Le joueur de l’Ajax Amsterdam ne prolongera pas son aventure aux Pays-Bas, et pourra s’engager où il le désire cet été. Mais les Catalans ne comptent pas s’arrêter la et veulent piller les Lanciers en attirant également Ryan Gravenberch qui ne sera, quant à lui, pas libre en juin prochain. Cependant, alors que les deux Amstellodamois sont annoncés avec insistance dans l’effectif de Xavi, ceux-ci devraient finalement rejoindre un autre géant européen.

Mazraoui et Gravenberch vont rejoindre le Bayern