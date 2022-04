Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le feuilleton Pochettino ?

Publié le 12 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino soit toujours une option prise en considération par Manchester United, le comité de direction des Red Devils aurait tranché en faveur d’Erik Ten Hag plutôt que l’entraîneur du PSG et attendrait la décision finale du Néerlandais.

Le PSG pourrait-il se séparer de Mauricio Pochettino à l’issue de la saison, soit un an avant l’expiration de son contrat en juin 2023 ? C’est du moins la direction que ce feuilleton semble avoir pris ces derniers temps. Après son éventuel licenciement du PSG, Pochettino semblait avoir tout prévu en prenant la succession de l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United. Néanmoins, il semblerait que le technicien argentin du PSG devrait aller voir ailleurs.

Manchester United a tranché pour Ten Hag et attendrait sa décision !