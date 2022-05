Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est ouverte pour cet ancien du Real Madrid !

Publié le 13 mai 2022 à 22h00 par La rédaction

Déjà pisté par le Barça cet hiver, Alvaro Morata est encore l’une des idées du club catalan. Ni la Juventus ni l’Atlético de Madrid ne comptent sur lui, ce qui devrait laisser la voie libre à Barcelone.

Même si Robert Lewandowski reste la priorité du FC Barcelone en attaque, le club catalan a d’autres pistes en tête si jamais le Polonais ne pouvait pas quitter le Bayern Munich. Alvaro Morata est l’une des alternatives. Déjà suivi par Barcelone l’hiver dernier, l’attaquant de la Juventus serait toujours dans le viseur du club catalan. Mais son avenir ne dépend pas que de lui…

Alvaro Morata devra trouver un nouveau club